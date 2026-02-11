Erste Schätzungen: TriMas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TriMas äußert sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,221 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 15,39 Prozent auf 193,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 978,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 925,0 Millionen USD.

