Erste Schätzungen: TriMas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TriMas wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,190 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 158,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 34,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 674,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 645,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at