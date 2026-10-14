Erste Schätzungen: TriMas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TriMas wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,483 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 110,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll TriMas 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 175,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 34,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TriMas 269,3 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 677,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 645,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at