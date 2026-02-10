Erste Schätzungen: Trinity Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trinity Capital lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,516 USD je Aktie gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 80,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 80,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 290,9 Millionen USD, gegenüber 228,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at