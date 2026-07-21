Trinity Capital Aktie
WKN DE: A2QNNR / ISIN: US8964423086
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Trinity Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trinity Capital öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,519 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 91,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 47,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 1,96 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 373,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 232,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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