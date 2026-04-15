Erste Schätzungen: Trinity Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trinity Industries stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,340 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Trinity Industries mit einem Umsatz von insgesamt 528,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 585,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,75 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at