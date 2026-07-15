Trinity Industries Aktie

Trinity Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856427 / ISIN: US8965221091

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trinity Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trinity Industries wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,36 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 700 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Trinity Industries 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 498,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Trinity Industries 506,2 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 3,05 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 2,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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