Erste Schätzungen: Trinity Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trinity Industries präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 570,59 Prozent erhöht. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 570,5 Millionen USD – ein Minus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trinity Industries 629,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,10 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 2,12 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

