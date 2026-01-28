Erste Schätzungen: TripAdvisor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TripAdvisor stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass TripAdvisor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 412,6 Millionen USD gegenüber 411,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,84 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at