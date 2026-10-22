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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TripAdvisor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TripAdvisor äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,435 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,430 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll TripAdvisor mit einem Umsatz von insgesamt 448,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,95 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,807 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,57 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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