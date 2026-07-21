Triple Flag Precious Metals Aktie

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WKN DE: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Triple Flag Precious Metals wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,324 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 129,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 130,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,65 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 514,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 543,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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