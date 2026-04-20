Triple Flag Precious Metals Aktie
WKN DE: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Triple Flag Precious Metals wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,419 USD aus. Im letzten Jahr hatte Triple Flag Precious Metals einen Gewinn von 0,330 CAD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 147,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 118,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,65 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 514,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 543,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Triple Flag Precious Metals Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Triple Flag Precious Metals präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Triple Flag Precious Metals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Triple Flag Precious Metals Corp
Aktien in diesem Artikel
|Triple Flag Precious Metals Corp
|30,68
|-0,58%