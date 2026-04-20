Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Triple Flag Precious Metals wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,419 USD aus. Im letzten Jahr hatte Triple Flag Precious Metals einen Gewinn von 0,330 CAD je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 147,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 118,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,65 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 514,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 543,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at