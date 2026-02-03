Triple Flag Precious Metals Aktie

WKN DE: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Triple Flag Precious Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,318 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 CAD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 118,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 103,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,150 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 388,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 368,5 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

