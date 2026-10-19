Triple Flag Precious Metals Aktie

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WKN DE: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Triple Flag Precious Metals präsentiert Quartalsergebnisse

Triple Flag Precious Metals wird voraussichtlich am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,263 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Triple Flag Precious Metals 0,410 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 106,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 128,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD im Vergleich zu 1,65 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 505,8 Millionen USD, gegenüber 543,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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