TriplePoint Venture Growth BDC Aktie
WKN DE: A1XFEK / ISIN: US89677Y1001
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TriplePoint Venture Growth BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TriplePoint Venture Growth BDC wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,223 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TriplePoint Venture Growth BDC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll TriplePoint Venture Growth BDC 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TriplePoint Venture Growth BDC 22,0 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,895 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 89,8 Millionen USD, gegenüber 97,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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