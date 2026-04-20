Erste Schätzungen: trivago legt Quartalsergebnis vor

trivago wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass trivago im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,059 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 USD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 143,9 Millionen EUR, was einem Umsatz von 130,6 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,055 EUR je Aktie, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 622,1 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 619,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at