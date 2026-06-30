Troax Group AB Registered a Aktie
WKN DE: A2PL4H / ISIN: SE0012729366
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Troax Group Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Troax Group Registered A präsentiert voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,100 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Troax Group Registered A ein EPS von 0,220 SEK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 78,4 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 752,7 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,448 EUR, gegenüber 2,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 307,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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