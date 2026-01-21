Erste Schätzungen: Troax Group Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Troax Group Registered A gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,105 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Troax Group Registered A 1,61 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 63,6 Millionen EUR für Troax Group Registered A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 767,0 Millionen SEK erzielt wurde.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,425 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,95 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 264,8 Millionen EUR, gegenüber 3,19 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at