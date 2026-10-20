Erste Schätzungen: Tronox präsentiert Quartalsergebnisse

Tronox öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,197 USD. Dies würde einen Gewinn von 68,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Tronox -0,630 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,48 Prozent auf 856,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tronox noch 699,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,468 USD im Vergleich zu -2,970 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,89 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at