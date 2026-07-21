Tronox Holdings Aktie
WKN DE: A2PGGB / ISIN: GB00BJT16S69
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Tronox stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tronox wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tronox im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,369 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,530 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 828,2 Millionen USD gegenüber 731,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,253 USD, gegenüber -2,970 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 3,17 Milliarden USD im Vergleich zu 2,89 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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