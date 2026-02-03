Erste Schätzungen: Tronox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tronox lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,456 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Tronox 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 708,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tronox 675,0 Millionen USD umsetzen können.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,346 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,87 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at