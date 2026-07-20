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WKN DE: A3D74U / ISIN: THB231010000

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: True öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

True wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,194 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 45,89 Milliarden THB aus – eine Minderung von 7,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte True einen Umsatz von 49,60 Milliarden THB eingefahren.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,721 THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,270 THB vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 190,14 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 195,67 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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