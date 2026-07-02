Truecaller AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C4XN / ISIN: SE0016787071
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Truecaller Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Truecaller Registered öffnet voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,100 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Truecaller Registered noch 0,340 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 375,3 Millionen SEK – ein Minus von 24,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Truecaller Registered 496,4 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,893 SEK, gegenüber 1,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,68 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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