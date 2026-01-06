Erste Schätzungen: Truist Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Truist Financial wird voraussichtlich am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,09 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,30 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 32,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,36 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 20,49 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 24,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at