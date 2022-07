Erste Schätzungen: Truist Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Truist Financial wird voraussichtlich am 19.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten schätzen, dass Truist Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,66 Milliarden USD gegenüber 5,68 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,47 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 22,91 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 22,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at