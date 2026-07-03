03.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Truist Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Truist Financial stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Truist Financial 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,24 Milliarden USD – ein Minus von 30,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Truist Financial 7,57 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,54 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,82 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 30,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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