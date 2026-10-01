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01.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Truist Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Truist Financial präsentiert in der voraussichtlich am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 32,03 Prozent auf 5,35 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,82 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 21,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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