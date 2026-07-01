Erste Schätzungen: Truist Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Truist Financial wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,08 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Truist Financial 0,900 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Truist Financial mit einem Umsatz von insgesamt 5,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 30,79 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD, gegenüber 3,82 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 21,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,51 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at