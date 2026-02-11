Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trulieve Cannabis wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,440 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 297,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 421,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,407 USD je Aktie, gegenüber -1,120 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at