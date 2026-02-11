Trulieve Cannabis Aktie
WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trulieve Cannabis wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,440 CAD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 297,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 421,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,407 USD je Aktie, gegenüber -1,120 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Trulieve Cannabis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)