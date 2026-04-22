Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trulieve Cannabis wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber -0,250 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 284,5 Millionen USD für Trulieve Cannabis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 427,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,172 USD je Aktie, gegenüber -0,850 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,65 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at