Trulieve Cannabis Aktie

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WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trulieve Cannabis wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber -0,250 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 284,5 Millionen USD für Trulieve Cannabis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 427,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,172 USD je Aktie, gegenüber -0,850 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,65 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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