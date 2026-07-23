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WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trulieve Cannabis wird sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,086 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trulieve Cannabis noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 268,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 302,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,171 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,610 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 993,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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