WKN DE: A117KY / ISIN: US8982021060

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trupanion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trupanion wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,162 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 375,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 337,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,478 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Trupanion Inc 26,04 -0,27% Trupanion Inc

