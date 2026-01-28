Trupanion Aktie
WKN DE: A117KY / ISIN: US8982021060
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Trupanion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trupanion wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,162 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 375,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 337,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,478 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
