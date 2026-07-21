Erste Schätzungen: Trupanion öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trupanion wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,113 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Trupanion ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 389,7 Millionen USD – ein Plus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trupanion 353,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,545 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at