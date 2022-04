Erste Schätzungen: Trusco Nakayama zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trusco Nakayama lässt sich voraussichtlich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Trusco Nakayama die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 38,40 JPY. Dies würde einer Verringerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Trusco Nakayama 41,12 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Trusco Nakayama in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 61,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 58,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 162,30 JPY, gegenüber 176,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 243,60 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 228,91 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at