Erste Schätzungen: Trustmark legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trustmark veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,962 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Trustmark ein EPS von 0,920 USD je Aktie vermeldet.

Trustmark soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 23,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD, gegenüber 3,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 847,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at