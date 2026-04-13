Erste Schätzungen: Trustmark präsentiert Quartalsergebnisse

Trustmark öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,878 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 205,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 261,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,82 USD, gegenüber 3,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 848,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at