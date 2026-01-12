Erste Schätzungen: Trustmark vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Trustmark wird voraussichtlich am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trustmark im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,912 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,920 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,47 Prozent auf 206,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Trustmark noch 297,2 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber 3,63 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 807,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 942,8 Millionen USD generiert worden waren.

