Erste Schätzungen: Tryg A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tryg A-S präsentiert voraussichtlich am 13.10.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,14 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tryg A-S 1,28 DKK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,46 Prozent auf 9,32 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,36 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,90 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,47 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,94 Milliarden DKK, gegenüber 33,94 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at