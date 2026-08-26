Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tsakos Energy Navigation öffnet voraussichtlich am 10.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,93 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 337,31 Prozent erhöht. Damals waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 238,9 Millionen USD – ein Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tsakos Energy Navigation 193,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,39 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 867,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 798,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at