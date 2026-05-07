Tsakos Energy Navigation Aktie

Tsakos Energy Navigation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P7ML / ISIN: BMG9108L1735

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07.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tsakos Energy Navigation äußert sich voraussichtlich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,94 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tsakos Energy Navigation ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 203,5 Millionen USD gegenüber 197,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,70 USD, gegenüber 4,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 778,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 798,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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