Tsakos Energy Navigation Aktie
WKN DE: A2P7ML / ISIN: BMG9108L1735
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tsakos Energy Navigation wird voraussichtlich am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 225,3 Millionen USD – ein Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tsakos Energy Navigation 186,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,33 USD im Vergleich zu 4,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 974,1 Millionen USD, gegenüber 798,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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