Tsakos Energy Navigation Aktie

Tsakos Energy Navigation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P7ML / ISIN: BMG9108L1735

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsakos Energy Navigation stellt voraussichtlich am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,770 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Tsakos Energy Navigation soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD, gegenüber 5,03 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 659,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 804,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

