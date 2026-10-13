Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tsingtao Brewery präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,973 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,00 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,44 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,88 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 CNY, gegenüber 3,36 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 31,51 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,30 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at