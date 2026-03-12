Tsingtao Brewery Aktie

Tsingtao Brewery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4ZB / ISIN: CNE1000004K1

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsingtao Brewery wird voraussichtlich am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,673 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 HKD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,15 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,44 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,42 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,46 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 31 Analysten von durchschnittlich 32,57 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 32,52 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

