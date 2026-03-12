Tsingtao Brewery Aktie

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery präsentiert Quartalsergebnisse

Tsingtao Brewery lässt sich voraussichtlich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tsingtao Brewery die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,673 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tsingtao Brewery noch -0,470 CNY je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,05 Prozent auf 3,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tsingtao Brewery noch 3,18 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 3,19 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,57 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 29,99 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

