Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery präsentiert Quartalsergebnisse

Tsingtao Brewery wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,973 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Tsingtao Brewery einen Gewinn von 1,10 HKD je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,44 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 9,70 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 CNY, gegenüber 3,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 31,51 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,86 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at