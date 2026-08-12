Tsingtao Brewery Aktie
WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tsingtao Brewery wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,59 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,61 CNY erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 4,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,05 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Tsingtao Brewery für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,63 Milliarden CNY aus.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,51 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,36 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,43 Milliarden CNY, gegenüber 30,30 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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