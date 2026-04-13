Tsingtao Brewery Aktie
WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tsingtao Brewery lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,28 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tsingtao Brewery ein EPS von 1,25 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,80 Prozent auf 10,26 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,53 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,36 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,11 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 30,30 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: Tsingtao Brewery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Tsingtao Brewery verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)
Aktien in diesem Artikel
|Tsingtao Brewery Co Ltd. (A)
|62,00
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.