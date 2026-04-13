Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tsingtao Brewery lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,28 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tsingtao Brewery ein EPS von 1,25 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,80 Prozent auf 10,26 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,53 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,36 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,11 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 30,30 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at