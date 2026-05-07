Erste Schätzungen: TTK Prestige informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TTK Prestige wird voraussichtlich am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,90 INR gegenüber -2,970 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,05 Milliarden INR – ein Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TTK Prestige 6,50 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,53 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,17 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 29,01 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 27,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at