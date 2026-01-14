Erste Schätzungen: TTK Prestige präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TTK Prestige wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TTK Prestige 4,27 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll TTK Prestige 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,25 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TTK Prestige 7,27 Milliarden INR umsetzen können.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,07 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,17 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 28,87 Milliarden INR, gegenüber 27,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at